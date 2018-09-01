На півдні України через спеку не вщухають пожежі – ДСНС

14:41, 1 вересня 2018
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Минулої доби рятувальники ліквідували 16 пожеж в Херсонській та 26 - у Миколаївській областях.

Спекотна погода не відступає, тому підрозділи постійно виїжджають на ліквідацію пожеж \ УНІАН
Спекотна погода не відступає, тому підрозділи постійно виїжджають на ліквідацію пожеж \ УНІАН

У південних областях України утримується надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки, через що в регіоні не вщухають пожежі.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Спекотна погода не відступає, тож пожежно-рятувальні підрозділи постійно виїжджають на ліквідацію пожеж в екосистемах", - йдеться в повідомленні.

Так, у Херсонській області минулої доби пожежні отримали 16 повідомлень про горіння сухої рослинності. Загалом площа вигорілого сухостою становила 7,2 га.

Крім того, у Миколаївській області вчора була знову зареєстрована велика кількість пожеж сухої трави, сміття, чагарників на відкритих територіях – загалом 26 пожеж на загальній площі понад 18 га. Займання зафіксовано майже у кожному районі, подекуди по декілька випадків одночасно.

Як повідомляв УНІАН, у південних, східних та центральних областях України з 30 серпня до 4 вересня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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