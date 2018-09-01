У першу осінню неділю буде по-літньому тепло, сухо та сонячно (карта)

Швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.

Ілюстрація / REUTERS

Погода у неділю, 2 вересня, в Україні все ще залишатиметься доволі спекотною та сухою. Певну прохолоду, щоправда, відчують жителі західних областей країни.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

"2 вересня в Україні очікується суха сонячна погода з температурою повітря +26...+32 градуси", – пише Наталка Діденко.

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Температура повітря на Заході становитиме +24...+27 градуси, на сході країни цей показник сягатиме +29...+32 градуси, на Півдні – +31...+34 градуси, на Півночі показник термометра коливатиметься між +28...+31 градусами, а в центральній частині України температура буде +29...+32. Швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на неділю, 2 вересня, у містах України:

Ужгород – +27...+29

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +30...+32

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +30...+32

Київ – +28...+30