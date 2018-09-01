У першу осінню неділю буде по-літньому тепло, сухо та сонячно (карта)
Швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.
Погода у неділю, 2 вересня, в Україні все ще залишатиметься доволі спекотною та сухою. Певну прохолоду, щоправда, відчують жителі західних областей країни.
Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.
"2 вересня в Україні очікується суха сонячна погода з температурою повітря +26...+32 градуси", – пише Наталка Діденко.
Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає
Температура повітря на Заході становитиме +24...+27 градуси, на сході країни цей показник сягатиме +29...+32 градуси, на Півдні – +31...+34 градуси, на Півночі показник термометра коливатиметься між +28...+31 градусами, а в центральній частині України температура буде +29...+32. Швидкість вітру 5-10 метрів на секунду.
Прогноз погоди на неділю, 2 вересня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +30...+32
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +30...+32
Київ – +28...+30
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +11°
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Київ+29°... +16°
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Кіровоград+33°... +15°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+25°... +11°
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Миколаїв+35°... +18°
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Одеса+36°... +18°
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Полтава+31°... +17°
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Рівне+27°... +13°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+31°... +13°
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Тернопіль+26°... +12°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+35°... +19°
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Хмельницький+26°... +15°
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Черкаси+31°... +14°
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Чернігів+30°... +13°
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Чернівці+27°... +15°