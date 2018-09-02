Метеозалежним варто поберегтися: синоптик попередила про температурні "гойдалки" у вересні
У вересні очікуються значні перепади температур між денними і нічними показниками.
У вересні на українців чекає не тільки аномально тепла погода, але і температурні "гойдалки".
Про це "Апострофу" розповіла заввідділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.
Вона зазначила, що у вересні очікуються значні перепади температур між денними і нічними показниками: якщо у перші дні осені в столиці вдень очікується 30 градусів вище нуля, вночі буде дуже свіжо – 15 градусів вище нуля.
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"Це, звичайно, дуже негативно відбиватиметься на метеочутливих людях, особливо на тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями", - говорить Балабух.
Разом з тим, вона зазначає, що негативний вплив температурних амплітуд може бути повністю знівельований підвищеним атмосферним тиском.
Також вона розповіла, що вже у другій половині вересня температурний режим нормалізується і стане осіннім: вдень температура буде підніматися до 16 (іноді до 19-20) градусів вище нуля, а в нічний час стане зовсім прохолодно – 6-10 градусів тепла.
Як повідомляв УНІАН, в перше осіннє неділю буде по-літньому тепло, сухо і сонячно.
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