В Україні сьогодні буде спекотно і сухо (карта)

08:07, 3 вересня 2018
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На півдні до +34°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 3 вересня, в Україні без опадів, температура до +34°.

На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +30°. У центрі сонячно, температура до +33°.

Прогноз на 3 вересня / УНІАН
Прогноз на 3 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 вересня - Ап. Тадея; Васси, мучениці. День буде ясним - можна чекати ще чотири тижні хорошої погоди. Сьогодні про погоду розкажуть білки і бджоли. Якщо білки роблять великий запас горіхів - зима буде суворою. Якщо бджоли залишили стільники відкритими - зима буде тепла.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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