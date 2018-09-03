У Києві сьогодні без опадів, температура до +30°

У столиці сьогодні буде спекотно.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 вересня в Києві без опадів, температура до +30°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:09, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 3 вересня, в Україні без опадів, температура до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.