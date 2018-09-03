Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:35, 3 вересня 2018
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Пожежна небезпека утримається майже по всій Україні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 3 вересня, в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +30°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"3 вересня у південних, східних, центральних, Сумській, більшості районів Київської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької та Рівненської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 3 вересня, в Україні без опадів, температура до +34°.

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