Жертвами повені на південному заході Китаю стали п'ятеро людей

10:54, 3 вересня 2018
21
0

16 осіб зникли безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

П'ять осіб загинули, 16 вважаються зниклими в результаті викликаної зливами повені в провінції Юньнань на південному заході Китаю.

Мехіко накрили сильні зливи та повені (відео)

Сильні дощі розпочалися вранці 2 вересня. Через повені в одній з волостей повіту Малипо були зруйновані споруди, перервано енергопостачання, зв'язок і транспортне сполучення, передає Сіньхуа.

Через розгул стихії провінційна адміністрація і метеослужба задіяли механізм екстреного реагування 3-го рівня.

Нагадаємо, через прорив греблі в М'янмі евакуювали понад 50 тисяч людей, під воду пішли 85 сіл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні сьогодні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі (карта) В Україні сьогодні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі (карта)
Літо-2018 у Києві стало одним з найспекотніших за 137 років Літо-2018 у Києві стало одним з найспекотніших за 137 років
У Китаї через зливи більше мільйона сімей залишилися без електрики У Китаї через зливи більше мільйона сімей залишилися без електрики
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
Повінь століття в Індії: число загиблих перевищило 1400 осіб Повінь століття в Індії: число загиблих перевищило 1400 осіб
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +30° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +30°
Завтра у Києві без опадів, температура до +30° Завтра у Києві без опадів, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
77 %
759 мм
3.4 м/с
0 %
Стрічка новин