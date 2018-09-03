Жертвами повені на південному заході Китаю стали п'ятеро людей

16 осіб зникли безвісти.

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П'ять осіб загинули, 16 вважаються зниклими в результаті викликаної зливами повені в провінції Юньнань на південному заході Китаю.

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Сильні дощі розпочалися вранці 2 вересня. Через повені в одній з волостей повіту Малипо були зруйновані споруди, перервано енергопостачання, зв'язок і транспортне сполучення, передає Сіньхуа.

Через розгул стихії провінційна адміністрація і метеослужба задіяли механізм екстреного реагування 3-го рівня.

Нагадаємо, через прорив греблі в М'янмі евакуювали понад 50 тисяч людей, під воду пішли 85 сіл.