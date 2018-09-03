Погода на тиждень: в Україні без опадів, на вихідних почнеться осіннє похолодання (карта)

Початок тижня в Україні буде спекотним.

Цього тижня в Україні похолодає / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у багатьох областях похолоднішає.

У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +35°, в інших регіонах до +26°...+33°.

Прогноз на 3 вересня / УНІАН

У вівторок, 4 вересня, в Україні буде сонячно. На півдні та сході до +32°.

Прогноз на 4 вересня / УНІАН

У середу, 5 вересня, на заході місцями дощі з грозами. Найспекотніша погода буде на півдні та сході - до +30°. В інших регіонах до +29°.

Прогноз на 5 вересня / УНІАН

У четвер практично без опадів. Вночі по країні +11°...+18°, вдень на сході до +30°.

Прогноз на 6 вересня / УНІАН

У п'ятницю в південних регіонах місцями пройдуть дощі. На півдні до +32°, в інших регіонах до +28°.

Прогноз на 7 вересня / УНІАН

8 і 9 вересня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +10°, на решті території +11°...+15°. Вдень температура по країні +22°...+28°. У неділю вночі на заході до +10°, вдень в Україні від +23° до +27°.

Прогноз на 8 вересня / УНІАН

Прогноз на 9 вересня / УНІАН

Народний прогноз

3 вересня - Ап. Тадея; Васси, мучениці. День буде ясним - можна чекати ще чотири тижні хорошої погоди. 4 вересня - Зенона, мученика. Повинні з'явитися перші осінні заморозки. Якщо павутиння прилипає до рослин - до тепла.

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5 вересня - Луппа, мученика. Якщо листя лягає горілиць - на холодну зиму, а долілиць - зима буде теплою. Якщо цього дня журавлі на південь полетіли - зима буде ранньою. Якщо нема заморозків, то не буде і весь місяць.

6 вересня - Євтихія, священномученика. Дощ у цей день обіцяє суху осінь і хороший урожай на майбутній рік. 7 вересня - Ап. Варфоломія і Тита. Суша на Варфоломія - гострої зими є надія.

8 вересня - Адріана і Наталії, мучеників. Ранок в цей день холодний - до ранньої і холодної зими. У цей день потрібно збирати горобину і калину. Хороший врожай горобини - до морозу. 8 вересня не опало листя берези і дуба - чекай на сувору зиму. 9 вересня - преподобного Пимена. Багато вродило горобини 9 вересня - осінь буде хмарною, а взимку можливі сильні холоди. Гроза 9 вересня віщує теплу осінь.

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