Будапешт накрила негода: місто постраждало від злив і сильного вітру (відео)
Місцями води було майже по коліно.
Столиця Угорщини Будапешт і ще кілька провінцій постраждали від негоди, вітер поламав десятки дерев, через що кілька доріг були перекриті.
Мехіко накрили сильні зливи та повені (відео)
У деяких районах пройшли сильні зливи, води було майже по коліно, йдеться в сюжеті ТСН.
Через розгул стихії постійно виникають проблеми зі світлом. Метеорологи кажуть, негода не буде відступати ще кілька днів і може охопити одразу 11 провінцій.
Сильний вітер і зливи пронеслися по декількох провінціях і столиці Угорщини
Нагадаємо, п'ять осіб загинули, 16 вважаються зниклими в результаті викликаної зливами повені в провінції Юньнань на південному заході Китаю.
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