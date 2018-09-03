Будапешт накрила негода: місто постраждало від злив і сильного вітру (відео)

Місцями води було майже по коліно.

Угорщину накрила негода / скріншот

Столиця Угорщини Будапешт і ще кілька провінцій постраждали від негоди, вітер поламав десятки дерев, через що кілька доріг були перекриті.

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У деяких районах пройшли сильні зливи, води було майже по коліно, йдеться в сюжеті ТСН.

Через розгул стихії постійно виникають проблеми зі світлом. Метеорологи кажуть, негода не буде відступати ще кілька днів і може охопити одразу 11 провінцій.

Нагадаємо, п'ять осіб загинули, 16 вважаються зниклими в результаті викликаної зливами повені в провінції Юньнань на південному заході Китаю.