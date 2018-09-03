У Камбоджі більше 30 людей загинули в результаті повеней

15:28, 3 вересня 2018
32
0

Постраждали майже 100 тисяч сімей.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За останні шість тижнів жертвами повеней на річці Меконг в Камбоджі стали 32 людини.

Мехіко накрили сильні зливи та повені (відео)

Від розливу ріки постраждали провінції Стінгтраенг, Кратьєх, Тбонг Кхмум, Кампонгтям, Прейвенг, і Кандаль, передає Xinhua з посиланням на Національний комітет по боротьбі зі стихійними лихами.

Повені торкнулися майже 100 тисяч сімей, майже 9 тисяч сімей були змушені евакуюватися на височини. Також вода знищила більше 23 тисяч гектарів рисових полів і 3100 гектарів інших сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, столиця Угорщини Будапешт і ще кілька провінцій постраждали від негоди, вітер поламав десятки дерев, через що кілька доріг були перекриті.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°. У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°.
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
У Китаї через зливи більше мільйона сімей залишилися без електрики У Китаї через зливи більше мільйона сімей залишилися без електрики
Повінь століття в Індії: число загиблих перевищило 1400 осіб Повінь століття в Індії: число загиблих перевищило 1400 осіб
У В'єтнамі в результаті повеней загинули 13 осіб У В'єтнамі в результаті повеней загинули 13 осіб
В Україні сьогодні буде спекотно і сонячно (карта) В Україні сьогодні буде спекотно і сонячно (карта)
Завтра у Києві без опадів, температура до +30° Завтра у Києві без опадів, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
77 %
759 мм
3.4 м/с
0 %
Стрічка новин