У Камбоджі більше 30 людей загинули в результаті повеней

Постраждали майже 100 тисяч сімей.

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За останні шість тижнів жертвами повеней на річці Меконг в Камбоджі стали 32 людини.

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Від розливу ріки постраждали провінції Стінгтраенг, Кратьєх, Тбонг Кхмум, Кампонгтям, Прейвенг, і Кандаль, передає Xinhua з посиланням на Національний комітет по боротьбі зі стихійними лихами.

Повені торкнулися майже 100 тисяч сімей, майже 9 тисяч сімей були змушені евакуюватися на височини. Також вода знищила більше 23 тисяч гектарів рисових полів і 3100 гектарів інших сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, столиця Угорщини Будапешт і ще кілька провінцій постраждали від негоди, вітер поламав десятки дерев, через що кілька доріг були перекриті.