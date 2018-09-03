В Україні завтра без опадів, у всіх областях буде спекотно (відеопрогноз)

16:30, 3 вересня 2018
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На півдні до +32°.

Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН
Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, на вихідних почнеться осіннє похолодання (карта)

На сході без опадів, температура до +31°. У південних регіонах місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +32°.

На заході України майже без опадів. Температура до +30°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +30°. У центрі сонячно, температура до +30°.

За народним прогнозом, 4 вересня - Зенона, мученика. Повинні з'явитися перші осінні заморозки. Якщо павутиння прилипає до рослин - до тепла.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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