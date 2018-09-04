У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +30°

08:30, 4 вересня 2018
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Ввечері у столиці до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 вересня в Києві без опадів, температура до +30°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, на вихідних почнеться осіннє похолодання (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +22°. Вітер східний та південно-східний, до 4,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:14, а зайде о 19:39.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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