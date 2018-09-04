У В'єтнамі в результаті повеней загинули 13 осіб
Троє людей зникли безвісти.
13 людей загинули, троє зникли безвісти в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в північних і центральних регіонах В'єтнаму.
Будапешт накрила негода: місто постраждало від злив і сильного вітру (відео)
3 вересня 9 осіб загинули через повені, троє зникли безвісти в провінції Тханьхоа. Повені та зсуви в чотирьох провінціях на півночі країни призвели до загибелі ще чотирьох людей, передає Сіньхуа з посиланням на Центральний керівний комітет по боротьбі зі стихійними лихами В'єтнаму.
Відзначається, що негода зруйнувала понад 360 будинків.
Нагадаємо, за останні шість тижнів жертвами повеней на річці Меконг в Камбоджі стали 32 людини.
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