У В'єтнамі в результаті повеней загинули 13 осіб

09:40, 4 вересня 2018
29
0

Троє людей зникли безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

13 людей загинули, троє зникли безвісти в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в північних і центральних регіонах В'єтнаму.

Будапешт накрила негода: місто постраждало від злив і сильного вітру (відео)

3 вересня 9 осіб загинули через повені, троє зникли безвісти в провінції Тханьхоа. Повені та зсуви в чотирьох провінціях на півночі країни призвели до загибелі ще чотирьох людей, передає Сіньхуа з посиланням на Центральний керівний комітет по боротьбі зі стихійними лихами В'єтнаму.

Відзначається, що негода зруйнувала понад 360 будинків.

Нагадаємо, за останні шість тижнів жертвами повеней на річці Меконг в Камбоджі стали 32 людини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°. У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°.
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (выдеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (выдеопрогноз)
Літо-2018 у Києві стало одним з найспекотніших за 137 років Літо-2018 у Києві стало одним з найспекотніших за 137 років
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
Найпотужніший за останні 25 років тайфун накрив Японію Найпотужніший за останні 25 років тайфун накрив Японію
У В'єтнамі в результаті повеней загинули 13 осіб У В'єтнамі в результаті повеней загинули 13 осіб
В Україні завтра без опадів, у всіх областях буде спекотно (відеопрогноз) В Україні завтра без опадів, у всіх областях буде спекотно (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
77 %
759 мм
3.4 м/с
0 %
Стрічка новин