Найпотужніший за останні 25 років тайфун накрив Японію

10:44, 4 вересня 2018
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Швидкість вітру досягає 216 км/год.

 Японію накрив тайфун "Джебі" / REUTERS
 Японію накрив тайфун "Джебі" / REUTERS

Тайфун "Джебі", який став найпотужнішим за останні 25 років, накрив японську префектуру Токусіма.

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Швидкість вітру досягає 216 км/год, через розгул стихії аеропорти скасували близько 800 внутрішніх і міжнародних рейсів, повідомляє The Japan Times.

Жителям деяких районів префектур Осака, Кіото, Нара, Хего, Кагава, Ехіме і Вакаяма було рекомендовано евакуюватися. Рух поїздів було порушено, також можуть закрити деякі ділянки швидкісних доріг.

Очікується, що через тайфун до ранку 5 вересня в центральній Японії випаде до 500 мм опадів, на заході - до 400 мм.

Нагадаємо, на півдні Італії річка вийшла з берегів і затопила гірську ущелину в національному парку "Полліно".

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