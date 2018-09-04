Повінь століття в Індії: число загиблих перевищило 1400 осіб

11:50, 4 вересня 2018
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Загалом постраждали майже 5,5 млн осіб.

Індія серйозно постраждала від повені / REUTERS
Індія серйозно постраждала від повені / REUTERS

Понад 1400 осіб загинули в результаті повеней за час сезону дощів в Індії. Найбільше постраждав штат Керала - там загинули 488 осіб.

У Камбоджі більше 30 людей загинули в результаті повеней

У штаті Керала на півдні країни сталася найсильніша за останні сто років повінь. Від розгулу водної стихії постраждали понад 5,4 млн осіб з 14 повітів, передає Xinhua з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Індії.

Також серйозно постраждали штати Уттар-Прадеш, Західна Бенгалія. Понад 200 людей загинуло, знищено близько 100 тис. гектарів сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, столиця Угорщини Будапешт і ще кілька провінцій постраждали від негоди, вітер поламав десятки дерев, через що кілька доріг були перекриті.

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