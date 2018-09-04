В Україні зберігається пожежна небезпека

12:56, 4 вересня 2018
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Пожежна небезпека очікується майже по всій країні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 4 вересня, майже по всій Україні очікується пожежна небезпека найвищого рівня.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +30°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"4 вересня на більшій частині території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 4 вересня, в Україні практично без опадів, на півдні до +32°.

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