У Китаї через зливи більше мільйона сімей залишилися без електрики

Найсильніше через зливи постраждала провінція Гуандун.

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Більше мільйона сімей на півдні Китаю залишилися без електрики через дощі.

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Без світла залишилися жителі провінцій Гуандун, Хайнань, Юньнань і Гуйчжоу, а також в Гуансі-Чжуанському автономному районі, передає Сіньхуа з посиланням на Південну компанію електромереж.

Найсильніше через зливи постраждала провінція Гуандун, де без електрики залишилися 832,4 тис. сімей. Наразі електропостачання повністю відновлено в провінціях Хайнань, Гуйчжоу і Гуансі-Чжуанському автономному районі.

Нагадаємо, тайфун "Джебі", який став найпотужнішим за останні 25 років, накрив японську префектуру Токусіма.