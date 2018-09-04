У Китаї через зливи більше мільйона сімей залишилися без електрики

14:27, 4 вересня 2018
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Найсильніше через зливи постраждала провінція Гуандун.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Більше мільйона сімей на півдні Китаю залишилися без електрики через дощі.

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Без світла залишилися жителі провінцій Гуандун, Хайнань, Юньнань і Гуйчжоу, а також в Гуансі-Чжуанському автономному районі, передає Сіньхуа з посиланням на Південну  компанію електромереж.

Найсильніше через зливи постраждала провінція Гуандун, де без електрики залишилися 832,4 тис. сімей. Наразі електропостачання повністю відновлено в провінціях Хайнань, Гуйчжоу і Гуансі-Чжуанському автономному районі. 

Нагадаємо, тайфун "Джебі", який став найпотужнішим за останні 25 років, накрив японську префектуру Токусіма.

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