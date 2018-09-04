Літо-2018 у Києві стало одним з найспекотніших за 137 років

Найспекотніше було 15 серпня, коли температура піднялась до +32,8°.

Цьогорічне літо було одним з найспекотніших в історії / УНІАН

Цьогорічне літо у Києві було одним з найспекотніших з 1881 року.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Читайте також В Україні сьогодні буде спекотно і сонячно (карта)

Найхолодніше було 7 червня, коли температура під ранок опустилась до +8,5°, а найспекотніше було 15 серпня, коли температура після полудня піднялась до +32,8°. Днів зі спекою, яка перевищила 30°, було 12, причому, 9 з них у серпні.

Особливістю літа-2018 у Києві став контраст між дощовим червнем, коли у Києві випало 111 мм – півтори місячні норми опадів, та сухим серпнем, коли було лише 22 мм опадів. Загалом протягом літа випало 95% кліматичної норми.

Температура перших восьми місяців перевищила кліматичну норму на 2,2°, що виводить нинішній рік на третю позицію серед найтепліших за 137 років. За 8 місяців випало 425 мм опадів, або 91% кліматичної норми для цього періоду.

Нагадаємо, 4 вересня в Києві без опадів, температура до +30°.