Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (выдеопрогноз)

На півдні до +31°.

В Україні завтра без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

Читайте також В Україні сьогодні буде спекотно і сонячно (карта)

На сході без опадів, температура до +30°. У південних регіонах місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. У центрі сонячно, температура до +30°.

За народним прогнозом, 5 вересня - Луппа, мученика. Якщо листя лягає горілиць - на холодну зиму, а долілиць - зима буде теплою. Якщо цього дня журавлі на південь полетіли - зима буде ранньою. Якщо нема заморозків, то не буде і весь місяць.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.