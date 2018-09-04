Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (выдеопрогноз)

16:30, 4 вересня 2018
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На півдні до +31°.

В Україні завтра без опадів / 7-themes.com
В Україні завтра без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

В Україні сьогодні буде спекотно і сонячно (карта)

На сході без опадів, температура до +30°. У південних регіонах місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. У центрі сонячно, температура до +30°.

За народним прогнозом, 5 вересня - Луппа, мученика. Якщо листя лягає горілиць - на холодну зиму, а долілиць - зима буде теплою. Якщо цього дня журавлі на південь полетіли - зима буде ранньою. Якщо нема заморозків, то не буде і весь місяць.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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