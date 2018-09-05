В Україні сьогодні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі (карта)

На півдні до +31°.

В Україні сьогодні буде тепло / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

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На сході без опадів, температура до +30°. У південних регіонах місцями пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +28°. У центрі сонячно, температура до +30°.

Прогноз на 5 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 вересня - Луппа, мученика. Якщо листя лягає горілиць - до холодної зими, а долілиць - зима буде теплою. Якщо цього дня журавлі на південь полетіли - зима буде ранньою. Якщо нема заморозків, то не буде і весь місяць.

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