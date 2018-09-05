У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°.

Спека в столиці потроху починає спадати.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 вересня, у Києві без опадів, температура до +28°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +21°. Вітер східний та північно-східний, до 3,6 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:15, а зайде о 19:37.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня в Україні практично без опадів, на півдні до +31°.

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