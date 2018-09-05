Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні

09:37, 5 вересня 2018
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На сході пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

В Україні очікуються грози / фото УНІАН
В Україні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 5 вересня, у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

В Україні сьогодні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 5 вересня у західних, Вінницькій та більшості південних областей гроза, місцями шквали 15-20 м/с, на сході країни окремі пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цьогорічне літо у Києві було одним з найспекотніших з 1881 року. Найспекотніше було 15 серпня, коли температура піднялась до +32,8°.

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