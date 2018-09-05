У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули вісім осіб

10:50, 5 вересня 2018
33
0

Дві людини отримали травми.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Юньнань загинули вісім осіб.

У Нігері 36 осіб стали жертвами повені

Сходження селевого потоку сталося 29 серпня в місті Пуер. У результаті сходження селю на місці загинули чотири людини, четверо вважалися зниклими без вісти, ще двоє отримали травми, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Наразі рятувальники знайшли тіла всіх зниклих безвісти. Також ведуться роботи з ліквідації наслідків сходження селю.

Нагадаємо, 13 людей загинули, троє зникли безвісти в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в північних і центральних регіонах В'єтнаму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта)
Минула ніч у Києві стала найтеплішою вересневою ніччю за останні 137 років Минула ніч у Києві стала найтеплішою вересневою ніччю за останні 137 років
Завтра в Україні почнеться похолодання, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні почнеться похолодання, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Сезон дощів в Ефіопії: у результаті сходження зсуву загинули 12 людей Сезон дощів в Ефіопії: у результаті сходження зсуву загинули 12 людей
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули вісім осіб У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули вісім осіб
Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
71 %
758 мм
2.5 м/с
4 %
Стрічка новин