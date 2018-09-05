У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули вісім осіб

Дві людини отримали травми.

Ілюстрація / REUTERS

У результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Юньнань загинули вісім осіб.

Читайте також У Нігері 36 осіб стали жертвами повені

Сходження селевого потоку сталося 29 серпня в місті Пуер. У результаті сходження селю на місці загинули чотири людини, четверо вважалися зниклими без вісти, ще двоє отримали травми, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Наразі рятувальники знайшли тіла всіх зниклих безвісти. Також ведуться роботи з ліквідації наслідків сходження селю.

Нагадаємо, 13 людей загинули, троє зникли безвісти в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в північних і центральних регіонах В'єтнаму.