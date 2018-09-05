Розгул тайфуну "Джебі" в Японії: шестеро людей загинули, 150 постраждали (відео)

Через розгул стихії скасували сотні авіарейсів.

Наслідки тайфуну "Джебі" в Японії / REUTERS

Жертвами найсильнішого за останні 25 років тайфуну "Джебі" в Японії стали шестеро людей, ще 150 постраждали.

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Через розгул стихії майже мільйон людей евакуювалися. Три тисячі людей опинилися заблокованими в міжнародному аеропорту Кансай в Осаці, повідомляє Euronews.

За деякими маршрутами відмінили потяги, вітер також перевертав автомобілі і вантажівки.

У центрі тайфуну швидкість вітру досягає 160 кілометрів на годину, а пориви перевищують 200 кілометрів на годину. Відзначається, що висота хвиль може перевищити 12 метрів.

Нагадаємо, більше мільйона сімей на півдні Китаю залишилися без електрики через дощі.