У школах Ізмаїла скоротили уроки через спеку (відео)

Уроки скоротили до 35 хвилин.

Через спеку в Одеській області скорочують уроки / УНІАН

В Ізмаїлі Одеської області через спекотну погоду в школах на 10 хвилин скоротили уроки.

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Переглянути режим і скоротити уроки до 35 хвилин рекомендувала педагогам мерія, адже через спеку в класах нема чим дихати, йдеться в сюжеті ТСН.

За даними міського голови Андрія Абрамченка, у класах іноді температура повітря сягає +32 градусів.

Нагадаємо, цього року літо в Києві було одним з найспекотніших з 1881 року. Найспекотніше було 15 серпня, коли температура піднялася до +32,8°.