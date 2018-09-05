У школах Ізмаїла скоротили уроки через спеку (відео)

12:53, 5 вересня 2018
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Уроки скоротили до 35 хвилин.

Через спеку в Одеській області скорочують уроки / УНІАН
Через спеку в Одеській області скорочують уроки / УНІАН

В Ізмаїлі Одеської області через спекотну погоду в школах на 10 хвилин скоротили уроки.

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Переглянути режим і скоротити уроки до 35 хвилин рекомендувала педагогам мерія, адже через спеку в класах нема чим дихати, йдеться в сюжеті ТСН.

За даними міського голови Андрія Абрамченка, у класах іноді температура повітря сягає +32 градусів.

Нагадаємо, цього року літо в Києві було одним з найспекотніших з 1881 року. Найспекотніше було 15 серпня, коли температура піднялася до +32,8°.

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