В Україні зберігається пожежна небезпека

14:13, 5 вересня 2018
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Пожежної небезпеки немає лише на крайньому заході.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів майже у всіх регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український  гідрометцентр.

"5-7 вересня в Україні, крім крайнього заходу, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 вересня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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