Сезон дощів в Ефіопії: у результаті сходження зсуву загинули 12 людей
Чотири людини отримали серйозні травми.
Жертвами сходження зсуву 4 вересня в Ефіопії стали 12 осіб.
У в'єтнамі в результаті повеней загинули 13 осіб
Зсув стався в Області народностей Південної Ефіопії, загинули 12 осіб, ще чотири отримали тяжкі травми, кілька будинків були завалені зсувної масою, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
Зараз поліція і місцеві жителі ведуть роботу з ліквідації наслідків лиха і розчищення завалів. В Ефіопії з червня до вересня проходить сезон дощів, тому в цей час часто сходять зсуви.
Нагадаємо, у результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Юньнань загинули вісім осіб.
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