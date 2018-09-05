Сезон дощів в Ефіопії: у результаті сходження зсуву загинули 12 людей

15:43, 5 вересня 2018
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Чотири людини отримали серйозні травми.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвами сходження зсуву 4 вересня в Ефіопії стали 12 осіб.

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Зсув стався в Області народностей Південної Ефіопії, загинули 12 осіб, ще чотири отримали тяжкі травми, кілька будинків були завалені зсувної масою, передає Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зараз поліція і місцеві жителі ведуть роботу з ліквідації наслідків лиха і розчищення завалів. В Ефіопії з червня до вересня проходить сезон дощів, тому в цей час часто сходять зсуви.

Нагадаємо, у результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Юньнань загинули вісім осіб.

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