У Києві завтра без опадів, температура вдень до +26°
Ввечері у столиці до +20°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня в Києві без опадів, температура до +26°.
Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +20°. Вітер східний та північно-східний, до 4,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:17, а зайде в 19:35.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+29°... +19°
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Миколаїв+28°... +17°
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