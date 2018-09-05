Минула ніч у Києві стала найтеплішою вересневою ніччю за останні 137 років

18:54, 5 вересня 2018
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В Центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського зазначили, що це вже 21 температурний рекорд у нинішньому році.

Це вже 21-й температурний рекорд в нинішньому році \ фото УНІАН
Це вже 21-й температурний рекорд в нинішньому році \ фото УНІАН

У Києві ніч на 5 вересня стала найтеплішою серед вересневих ночей за останні 137 років.

У Києві дві ночі поспіль виявилися рекордно теплими

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Ніч на 5 вересня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, стовпчик термометра не опустився нижче +18,8°С, що на 0,2°С вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1968 року», - йдеться у повідомленні.

Це вже 21 температурний рекорд в нинішньому році, більшість з яких випала на квітень – травень, наголосили в обсерваторії.

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