Про жертви і руйнування інформації не надходило.

REUTERS

Землетрус магнітудою 6,7 стався на японському острові Хоккайдо за 47 кілометрів на південний схід від міста Саппоро.

Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Осередок підземних поштовхів розташовувався на глибині 10 кілометрів.

Про жертви і руйнування інформації не надходило.