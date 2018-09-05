Землетрус магнітудою 6,7 стався на японському острові Хоккайдо

23:48, 5 вересня 2018
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Про жертви і руйнування інформації не надходило.

REUTERS
REUTERS

Землетрус магнітудою 6,7 стався на японському острові Хоккайдо за 47 кілометрів на південний схід від міста Саппоро.

Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Осередок підземних поштовхів розташовувався на глибині 10 кілометрів.

Про жертви і руйнування інформації не надходило.

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