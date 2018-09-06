В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта)

08:08, 6 вересня 2018
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Спекотна погода збережеться на півдні і сході.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

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На сході без опадів, температура до +29°. У південних регіонах місцями пройдуть дощі. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +23°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +26°. У центрі практично без опадів, температура до +28°.

Прогноз на 6 вересня / УНІАН
Прогноз на 6 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 вересня - Євтихія, священномученика. Дощ у цей день обіцяє суху осінь і хороший урожай на майбутній рік.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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