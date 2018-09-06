У Києві сьогодні без опадів, температура до +26°

08:30, 6 вересня 2018
15
0

У столиці очікується невелика хмарність.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня в Києві без опадів, температура до +26°.

Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +20°. Вітер східний та північно-східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:17, а зайде в 19:35.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Потужна злива затопила вулиці Барселони (відео) Потужна злива затопила вулиці Барселони (відео)
Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з дощами (карта) Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з дощами (карта)
Наслідки землетрусу в Японії: гірські обвали, закритий аеропорт і зниклі безвісти люди Наслідки землетрусу в Японії: гірські обвали, закритий аеропорт і зниклі безвісти люди
Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні
Погода на 7 вересня: в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (відеопрогноз) Погода на 7 вересня: в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (відеопрогноз)
Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус
Число жертв тайфуну "Джебі" в Японії збільшилося до 11 осіб Число жертв тайфуну "Джебі" в Японії збільшилося до 11 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
755 мм
4.7 м/с
56 %
Стрічка новин