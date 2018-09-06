У Києві сьогодні без опадів, температура до +26°
У столиці очікується невелика хмарність.
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня в Києві без опадів, температура до +26°.
Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +20°. Вітер східний та північно-східний, до 4,0 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:17, а зайде в 19:35.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+15°... +12°
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Дніпро+25°... +16°
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Донецьк+24°... +14°
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Житомир+17°... +13°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+21°... +11°
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Київ+20°... +15°
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Кіровоград+24°... +13°
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Луганськ+25°... +15°
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Луцьк+19°... +13°
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Львів+20°... +11°
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Одеса+23°... +13°
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Полтава+25°... +16°
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Сімферополь+25°... +16°
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Хмельницький+16°... +11°
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Чернігів+25°... +14°
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Хмарно з проясненнями
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