У Києві сьогодні без опадів, температура до +26°

У столиці очікується невелика хмарність.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 вересня в Києві без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +20°. Вітер східний та північно-східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:17, а зайде в 19:35.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

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