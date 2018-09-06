На заході та півдні України оголосили штормове попередження

09:32, 6 вересня 2018
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Місцями пройдуть сильні дощі.

Сьогодні місцями пройдуть сильні дощі / УНІАН
Сьогодні місцями пройдуть сильні дощі / УНІАН

Сьогодні, 6 вересня, у багатьох областях України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +26°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"6 вересня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильний дощ; у західних, Вінницькій та більшості південних областей грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 6 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає.

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