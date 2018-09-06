У Китаї 9 тисяч пасажирів застрягли в аеропорту через негоду

Більше 30 авіарейсів скасували.

У Китаї через негоду скасовують авіарейси / portal.lviv.ua

У міжнародному аеропорту Шуанлю в китайському місті Ченду через негоду застрягли близько 9 тисяч пасажирів.

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Вранці 5 вересня в районі аеропорту кілька разів йшов дощ з грозою, у першій половині дня кілька разів закривалися обидві злітно-посадкові смуги аеропорту, передає Сіньхуа.

Відзначається, що 30 рейсів, що прибувають, були перенаправлені в інші аеропорти, 34 рейси були скасовані і ще 98 затримані. Кількість пасажирів, що застрягли в аеропорту, досягла близько 9000 осіб.

Нагадаємо, жертвами найсильнішого за останні 25 років тайфуну "Джебі" в Японії стали шестеро людей, ще 150 постраждали.