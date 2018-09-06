Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

11:42, 6 вересня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, у багатьох регіонах похолодає (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6-7 вересня в Україні, крім більшості західних та Одеській областях, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня у багатьох областях України очікується погрішення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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