Потужний землетрус у Японії: є загиблі і постраждалі (відео)

Постраждали близько ста осіб.

Японію потрясло землетрус / REUTERS

На японському острові Хоккайдо двічі протягом 12 годин були зафіксовані сейсмічні поштовхи.

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Перший землетрус магнітудою 6,7 стався увечері 5 вересня, є загиблі, їхня кількість буде уточнюватися. Також близько ста людей постраждали, повідомляє Euronews.

У результаті землетрусу була пошкоджена система охолодження басейнів з відпрацьованим ядерним паливом на зупиненій АЕС "Тамарі".

Після цього сейсмічна служба країни зареєструвала 22 повторні поштовхи. Магнітуда найсильнішого з них склала 5,3. Він стався вранці 6 вересня за місцевим часом.

Нагадаємо, жертвами найсильнішого за останні 25 років тайфуну "Джебі" в Японії стали шестеро людей, ще 150 постраждали.