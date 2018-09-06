Число жертв тайфуну "Джебі" в Японії збільшилося до 11 осіб

14:26, 6 вересня 2018
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Більше 600 людей отримали поранення.

Наслідки тайфуну "Джеби" / REUTERS
Наслідки тайфуну "Джеби" / REUTERS

У результаті найпотужнішого за останні 25 років тайфуну "Джебі" в Японії загинули 11 людей, більше 600 отримали травми.

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Про це повідомляє Xinhua.

Через розгул стихії майже мільйон людей евакуювалися. Три тисячі людей опинилися заблокованими в міжнародному аеропорту Кансай в Осаці. За деякими маршрутами відмінили потяги, вітер також перевертав автомобілі і вантажівки.

Раніше повідомлялося про шість загиблих.

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