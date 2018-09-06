Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 6 вересня, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 5,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 281 км на південний схід від населеного пункту Ламбаса. Осередок землетрусу залягав на глибині 531,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, на японському острові Хоккайдо двічі протягом 12 годин були зафіксовані сейсмічні поштовхи.