Біля берегів Фіджі стався потужний землетрус

15:30, 6 вересня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 6 вересня, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 5,5.

Більше 50 людей потерпіли в результаті землетрусу в Ірані

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 281 км на південний схід від населеного пункту Ламбаса. Осередок землетрусу залягав на глибині 531,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, на японському острові Хоккайдо двічі протягом 12 годин були зафіксовані сейсмічні поштовхи.

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