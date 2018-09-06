Погода на 7 вересня: в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (відеопрогноз)

Сухо буде на сході та півночі країни.

Завтра в Україні пройдуть дощі / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +27°.

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На сході без опадів, температура до +27°. У південних регіонах місцями пройдуть дощі. Температура до +27°.

На заході України також очікуються опади. Температура до +24°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +26°.

За народним прогнозом, 7 вересня - Ап. Варфоломія і Тита. Суша на Варфоломія - на гостру зиму є надія. За народними прикметами, якщо протягом літа грибів було багато, то зима буде довга.

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