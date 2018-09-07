Окупований Крим атакували смерчі (фото, відео)
Один з жителів Ялти виклав у соцмережі відео стрімкого потоку води, яка несе вулицею людину, а перехожі намагаються його наздогнати.
По узбережжю анексованого Росією Криму вдарила негода. За повідомленнями в соцмережах, її наслідки, серед інших, відчули на собі жителі Ялти, Севастополя, але особливо в Феодосії.
В останньому місті очевидці нарахували відразу три смерчі. Кадри звідти дійсно вражають епічністю стихії. Є повідомлення, що в окремих районах Феодосії зникла електроенергія.
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Один з жителів Ялти виклав у соцмережі відео стрімкого потоку води, яка несе вулицею людину, а перехожі намагаються його наздогнати.
При цьому юзери не втрачають почуття гумору та іронічно коментують природну стихію. "Погодка в Криму зараз відмінна. Легкий вересневий вітерець колише арматуру, повз пролітають птахи, дрібні домашні тварини і діти до 8 років", - йдеться на одній з феодосійських сторінок.
Погодка в Криму нині відмінна. Легкий вересневий вітерець колише арматуру, повз пролітають птахи, дрібні домашні тварини і діти до 8 років. 6 вересня 2018 . . . . . #Крим #фотосессияКрым #Феодосія #Крымстаграм #vscoCrimea #weddingcrimea #crimea_life #crimea #instacrimea #крым2017 #свадьбавкрыму #свадьбавкрыму2017 #crimeaphoto #crimeaislove #nowcrimea #crimearepublic #Севастополь #Сімферополь #Ялта #Судак #crimealove #natgeoru #НовыйСвет #Коктебель #фотографКрым #insta_crimea #крымнаш #ялюблюкрым
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