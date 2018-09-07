Окупований Крим атакували смерчі (фото, відео)

Один з жителів Ялти виклав у соцмережі відео стрімкого потоку води, яка несе вулицею людину, а перехожі намагаються його наздогнати.

У Криму лютує негода / соцмережі

По узбережжю анексованого Росією Криму вдарила негода. За повідомленнями в соцмережах, її наслідки, серед інших, відчули на собі жителі Ялти, Севастополя, але особливо в Феодосії.

В останньому місті очевидці нарахували відразу три смерчі. Кадри звідти дійсно вражають епічністю стихії. Є повідомлення, що в окремих районах Феодосії зникла електроенергія.

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Один з жителів Ялти виклав у соцмережі відео стрімкого потоку води, яка несе вулицею людину, а перехожі намагаються його наздогнати.

При цьому юзери не втрачають почуття гумору та іронічно коментують природну стихію. "Погодка в Криму зараз відмінна. Легкий вересневий вітерець колише арматуру, повз пролітають птахи, дрібні домашні тварини і діти до 8 років", - йдеться на одній з феодосійських сторінок.