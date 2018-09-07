В Україні сьогодні пройдуть дощі, температура до +27° (карта)

08:17, 7 вересня 2018
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Без опадів буде на сході та півночі.

В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН
В Україні сьогодні дощитиме / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +27°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На сході без опадів, температура до +27°. У південних регіонах місцями пройдуть дощі. Температура до +27°.

На заході України також очікуються опади. Температура до +24°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +26°.

Прогноз на 7 вересня / УНІАН
Прогноз на 7 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 вересня - Ап. Варфоломія і Тита. Суша на Варфоломія - на гостру зиму є надія. За народними прикметами, якщо протягом літа грибів було багато, то зима буде довга.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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