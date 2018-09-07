Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +25°

Ввечері у столиці до +19°.

Сьогодні в Києві без опадів / kiev-live.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 вересня, у Києві без опадів, температура до +25°.

Читайте також Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +19°. Вітер східний та північно-східний, до 4,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:18, а зайде о 19:32.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.