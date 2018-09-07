Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні

Місцями можливий град.

Сьогодні в Україні очікуються грози / УНІАН

Сьогодні, 7 вересня, у багатьох регіонах України очікуються дощі з грозами та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє Український гідроемтцентр.

"Вдень 7 вересня в Україні, крім північно-східної частини, грози, на півдні країни в окремих районах град, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській області місцями сильні дощі; у південній та східній частині місцями пориви вітру і шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +27°.