Наслідки землетрусу в Японії: гірські обвали, закритий аеропорт і зниклі безвісти люди

10:52, 7 вересня 2018
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Двоє людей загинули.

Наслідки землетрусу в Японії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Японії / REUTERS

У результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Японії загинули двоє людей, постраждали 125, 39 осіб числяться зниклими безвісти.

Потужний землетрус у Японії: є загиблі і постраждалі (відео)

Підземні поштовхи помітно відчувалися в префектурах Хоккайдо, Аоморі, Івате і Міягі. Досі в Хоккайдо безперервно відбуваються афтершоки. Крім того, Японське метеорологічне агентство попередило, що наступного тижня також може статися потужний землетрус, передає Сіньхуа.

Через землетрус розташований недалеко від епіцентру аеропорт припинив свою роботу, усі рейси були скасовані, залізничні перевезення перервані. У Хоккайдо через розгул стихії відключили воду, газ і електрику. Також в районі епіцентру відбулися гірські обвали, багато житлових будинків опинилися під завалами.

Нагадаємо, 6 вересня біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 5,5.

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