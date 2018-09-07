Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з дощами (карта)
У всіх регіонах похолодає.
На вихідних в Україні пройдуть дощі, у більшості регіонів похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, +12°...+24°.
Синоптики попереджають про грози та сильний вітер в Україні
У Львові завтра невелика хмарність, вночі +12°, вдень +19°. У неділю сонячно, +12°...+29°.
У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +20°, хмарно. У неділю вночі +12°, вдень +21°, без опадів.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +12°...+16°. У неділю до +19°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +12°, вдень +23°. У неділю +13°...+24°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +26°. У неділю +14°...+27°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +17°, вдень +27°. У неділю пройде дощ, температура повітря +14°...+24°.
У Сімферополі завтра пройде дощ з грозою, +16°...+21°. У неділю +15°...+23°, також очікуються опади.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу хмарну погоду, температура вночі +16°, вдень +26°. У неділю пройде дощ, температура до +20°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю температура до +27°, дощ.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +16°...+26°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +17°. У неділю мінлива хмарність, вночі +6°, вдень +16°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +12°, вдень +20°. У неділю сонячно, вночі +12°, вдень до +22°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю температура до +22°, ясно.
У Сваляві завтра пройде дощ, +21°, у неділю хмарно, температура повітря +10° ...+22°.
У Затоці в суботу мінлива хмарність, вночі +14°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +24°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +28°, у неділю пройде дощ, температура повітря +16° ...+21°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+15°... +12°
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Дніпро+25°... +16°
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Донецьк+24°... +14°
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Житомир+17°... +13°
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Запоріжжя+24°... +15°
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Івано-Франківськ+21°... +11°
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Київ+20°... +15°
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Кіровоград+24°... +13°
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Луганськ+25°... +15°
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Луцьк+19°... +13°
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Львів+20°... +11°
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Миколаїв+23°... +15°
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Одеса+23°... +13°
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Полтава+25°... +16°
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Рівне+18°... +11°
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Сімферополь+25°... +16°
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Суми+27°... +14°
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Тернопіль+20°... +11°
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Харків+27°... +17°
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Херсон+23°... +15°
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Хмельницький+16°... +11°
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Черкаси+24°... +15°
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Чернігів+25°... +14°
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Чернівці+21°... +13°
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16:16 В Ірані стався землетрус
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