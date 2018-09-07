Погода на вихідні: в Україні буде прохолодно і з дощами (карта)

У всіх регіонах похолодає.

На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі, у більшості регіонів похолодає.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +23°. У неділю мінлива хмарність, +12°...+24°.

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У Львові завтра невелика хмарність, вночі +12°, вдень +19°. У неділю сонячно, +12°...+29°.

У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +20°, хмарно. У неділю вночі +12°, вдень +21°, без опадів.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +12°...+16°. У неділю до +19°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +12°, вдень +23°. У неділю +13°...+24°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +26°. У неділю +14°...+27°, сонячно.

Прогноз на 8 вересня / УНІАН

Прогноз на 9 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +17°, вдень +27°. У неділю пройде дощ, температура повітря +14°...+24°.

У Сімферополі завтра пройде дощ з грозою, +16°...+21°. У неділю +15°...+23°, також очікуються опади.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу хмарну погоду, температура вночі +16°, вдень +26°. У неділю пройде дощ, температура до +20°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю температура до +27°, дощ.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +16°...+26°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +17°. У неділю мінлива хмарність, вночі +6°, вдень +16°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +12°, вдень +20°. У неділю сонячно, вночі +12°, вдень до +22°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю температура до +22°, ясно.

У Сваляві завтра пройде дощ, +21°, у неділю хмарно, температура повітря +10° ...+22°.

У Затоці в суботу мінлива хмарність, вночі +14°, вдень +23°. У неділю без опадів, температура до +24°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +28°, у неділю пройде дощ, температура повітря +16° ...+21°.

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