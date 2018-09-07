В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежної небезпеки немає на заході та в Одеській області.
У п'ятницю, 7 вересня, маже у всіх регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, температура до +27° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"7 вересня в Україні, крім більшості західних та Одеської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 вересня у багатьох регіонах України очікуються дощі з грозами та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
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