Потужна злива затопила вулиці Барселони (відео)

15:04, 7 вересня 2018
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Інформації про серйозні інциденти немає.

Наслідки дощу в Барселоні / скріншот
Наслідки дощу в Барселоні / скріншот

У ніч на 6 вересня в Барселоні (Іспанія) пройшов сильний дощ, який перетворив вулиці міста на річки.

У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули вісім осіб

Жителі міста прокидалися від спалахів блискавок і гуркоту грому. Вранці через затоплення виникли проблеми з транспортом, передає Euronews.

Відзначається, що надзвичайні служби отримали сотні дзвінків, однак інформації про серйозні інциденти немає.

Нагадаємо, у результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Юньнань загинули вісім осіб.

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