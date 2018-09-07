Потужна злива затопила вулиці Барселони (відео)
Інформації про серйозні інциденти немає.
У ніч на 6 вересня в Барселоні (Іспанія) пройшов сильний дощ, який перетворив вулиці міста на річки.
У Китаї в результаті сходження селевого потоку загинули вісім осіб
Жителі міста прокидалися від спалахів блискавок і гуркоту грому. Вранці через затоплення виникли проблеми з транспортом, передає Euronews.
Відзначається, що надзвичайні служби отримали сотні дзвінків, однак інформації про серйозні інциденти немає.
Столиця Каталонії оговтується від несподіваної повені
Нагадаємо, у результаті сходження селевого потоку в китайській провінції Юньнань загинули вісім осіб.
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