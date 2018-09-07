Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 7 вересня, в Ірані стався землетрус магнітудою 5,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 126 км на південний схід від міста Бам провінції Керман. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило.

Нагадаємо, на японському острові Хоккайдо двічі за 12 годин були зафіксовані сейсмічні поштовхи.