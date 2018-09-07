В Ірані стався землетрус

16:16, 7 вересня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Ірані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 7 вересня, в Ірані стався землетрус магнітудою 5,5.

Наслідки землетрусу в Японії: гірські обвали, закритий аеропорт і зниклі безвісти люди

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 126 км на південний схід від міста Бам провінції Керман. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило.

Нагадаємо, на японському острові Хоккайдо двічі за 12 годин були зафіксовані сейсмічні поштовхи.

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