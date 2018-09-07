У Північній Каліфорнії екстрено евакуювали людей через нові лісові пожежі (відео)

19:26, 7 вересня 2018
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За добу пожежа охопила майже 90 квадратних кілометрів території.

У Північній Каліфорнії екстрено евакуювали людей через нові лісові пожежі.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Вогонь здійнявся над лісами аж на 100 метрів угору, заблокувавши головну трасу штату. За добу пожежа охопила майже 90 квадратних кілометрів території.

Щоби втекти від загибелі, водії зупинялися просто посеред дороги і полишали свої автомобілі напризволяще. 

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