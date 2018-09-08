Плавкран через шторм врізався у Керченський міст: окупанти констатували пошкодження

Стрілою плавкрана пошкоджена одна щогла освітлення, погнуті кілька метрів бар'єрного огородження мосту.

Керченський міст пошкоджений / фото kapkanshchikova_nadi, Instagram

Плавучий кран зіткнувся вранці 8 вересня з автодорожньої частиною Керченського мосту, пошкодивши бар'єрне огородження і щоглу освітлення транспортного переходу.

Про це 8 серпня повідомляє прес-служба оператора мосту – управління доріг окупантів «Тамань», передає «Крим.Реалії».

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«Рано вранці в суботу, 8 вересня, в акваторії Керченської протоки зірвало з якоря плавкран, який перебував на якірній стоянці на видаленні від траси у зв'язку зі штормовим попередженням. В 6.20, незважаючи на спроби екіпажу взяти судно під контроль і зупинити рух, його прибило до опори 227 автодорожньої частини мосту (це 154 км траси А-290, ділянка між островом Тузла і фарватером)», – йдеться в повідомленні.

Оператор уточнив, що стрілою плавкрана пошкоджена одна щогла освітлення, погнуті кілька метрів бар'єрного огородження моста.

«За попередньою оцінкою, на заміну щогли освітлення та бар'єрного огородження необхідно не більше шести-восьми годин, однак експлуатаційна служба зможе приступити до цих робіт після того, як буде повністю завершена діагностика та знято штормове попередження», – повідомив оператор.

У зв'язку з посиленням вітру в Керченській протоці на трасі А-290 з Керченського мосту діє обмеження швидкості до 40 км/год, рух по лівій смузі траси на ділянці між островом Тузла і фарватером в напрямку Керчі тимчасово обмежено для усунення пошкоджень інциденту.

Відео: kapkanshchikova_nadi, Instagram